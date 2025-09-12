В Самаре могут появиться платные парковки

171

Первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Михаил Смирнов сообщил, что методика расчета уже утверждена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в четверг, 11 сентября.

«Речь о введении платной парковки сейчас не идет. Все решения в части организации парковочных пространств будем принимать осознанно, взвешенно и с учетом баланса интересов жителей и автомобилистов», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Постановление правительства гласит, что в основе определения размера платы будут лежать данные о заполняемости парковки.

«Под этим понимается отношение числа занятых транспортными средствами парковочных мест к числу предусмотренных на парковке мест в определенный момент времени», — объяснено в документе.

Базовая стоимость будет рассчитываться так: 1/2 х (тариф за проезд в общественном транспорте за наличные х эмпирический коэффициент, зависящий от численности населения в конкретном муниципальном образовании + величина среднего дохода в муниципалитете х коэффициент, зависящий от расположения платной парковки).

Также будет возможно приобрести абонементы: на них будет действовать понижающий коэффициент. Ранее предполагалось, что в месяц он будет стоить 5 000 рублей.

Несколько лет проект платных парковок «буксовал». Чиновники неоднократно были готовы начать его реализацию, но каждый раз не решались этого сделать. Но зато на этапе подготовки городские власти называли и предполагаемые расценки (от 45 до 65 рублей в час) и о МКУ, который будет заниматься сбором денег. Несмотря на многочисленные проблемы, чиновники считают введение платных парковок неизбежностью, пишет 63.ру.