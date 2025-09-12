Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре могут появиться платные парковки

12 сентября 2025 12:44
171
В Самаре могут появиться платные парковки

Первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Михаил Смирнов сообщил, что методика расчета уже утверждена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в четверг, 11 сентября.

«Речь о введении платной парковки сейчас не идет. Все решения в части организации парковочных пространств будем принимать осознанно, взвешенно и с учетом баланса интересов жителей и автомобилистов», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Постановление правительства гласит, что в основе определения размера платы будут лежать данные о заполняемости парковки.

«Под этим понимается отношение числа занятых транспортными средствами парковочных мест к числу предусмотренных на парковке мест в определенный момент времени», — объяснено в документе.

Базовая стоимость будет рассчитываться так: 1/2 х (тариф за проезд в общественном транспорте за наличные х эмпирический коэффициент, зависящий от численности населения в конкретном муниципальном образовании + величина среднего дохода в муниципалитете х коэффициент, зависящий от расположения платной парковки).

Также будет возможно приобрести абонементы: на них будет действовать понижающий коэффициент. Ранее предполагалось, что в месяц он будет стоить 5 000 рублей.

Несколько лет проект платных парковок «буксовал». Чиновники неоднократно были готовы начать его реализацию, но каждый раз не решались этого сделать. Но зато на этапе подготовки городские власти называли и предполагаемые расценки (от 45 до 65 рублей в час) и о МКУ, который будет заниматься сбором денег. Несмотря на многочисленные проблемы, чиновники считают введение платных парковок неизбежностью, пишет 63.ру.

 

Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ
12 сентября 2025, 12:11
Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ
Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты. Транспорт
149
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
11 сентября 2025, 13:00
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Заказывать машину лучше на 15-20 минут раньше или позже окончания вечерних концертов. Общество
347
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
10 сентября 2025, 12:09
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Судя по данным Яндекс.Карт, движение в этом районе уже восстановлено. Транспорт
473
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
135
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
206
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
245
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
196
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
430
