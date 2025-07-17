В Самаре изменили схемы движения 13 автобусов и 2 троллейбусов

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В исторической части губернской столицы временно скорректировали маршруты общественного транспорта. Это связано с ремонтом и модернизацией теплосетей.



Так, до 9:00 21 июля нельзя проехать в районе дома № 26/28 по улице Алексея Толстого.



В результате автобусы № 5д, 17, 32, 36, 61, 86, 90, 172, 168, 177, 48д, 85 следуют в объезд по улицам Водников и Комсомольской. Движение маршрута № 11 организовано в оба направления без заезда на площадь Дзержинского.

А троллейбусы № 6 и 16 курсируют по укороченной схеме - от Губернского рынка до площади Революции.



В департаменте транспорта Самары призвали автомобилистов заранее планировать свои поездки и использовать для объезда прилегающие улицы, пишет Сова.