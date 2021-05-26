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В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92

26 мая 2021 13:59
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В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92

   Жители 116-го км попросили решить проблему с транспортным сообщением. По вечерам им бывает трудно добраться до дома из центра Самары.

Так, горожане написали в "Твиттере":

- Маршрут № 92 вечером не ходит вообще. В прошлую пятницу после 19:00 на площади Революции не было никакого транспорта до 116-го км.

Ситуацию прокомментировали представители департамента транспорта Самары. Они сообщили, что до конца мая на маршрут № 92 планируется добавить автобусы. Правда, сколько именно единиц техники прибавят, в ведомстве не уточнили, пишет Сова.инфо. 

 

Теги: автобусы городской транспорт

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