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В Москве дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение

30 августа 2024 12:59
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В Москве дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в тестовом режиме начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора в Москве. Об этом 30 августа сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Такое нарушение в тестовом режиме уже фиксируют 30 камер, их установили у объектов, где образуются отходы, и на маршрутах движения перевозчиков, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса Московская городская дума установила в июне этого года, пишут "Известия".

Штрафы для граждан составляют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для юрлиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

«При транспортировке строительного мусора необходимо зарегистрироваться в специальной системе АИС «ОССИГ» (Автоматизированная информационная система «Отходы строительства, сноса и грунта»), которую создали для контроля за перевозкой отходов и правильностью их утилизации. Привлекать нарушителей к ответственности будет столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды», — сообщили в дептрансе.

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