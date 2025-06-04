средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области достигла 3,07 миллиона рублей

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Средние цены на новые автомобили в Самарской области за месяц выросли на 1,9%, выяснили эксперты Авто.ру Оценка. Однако заметно подешевели популярные модели Tank.

Изучив объявления, размещенные на Авто.ру в Самарской области в мае, эксперты платформы зафиксировали рост средней стоимости нового автомобиля на 1,9% за месяц — до 3,07 миллиона рублей.

Тем не менее, некоторые популярные модели стали доступнее. Лидерами по снижению средней стоимости стали: Tank 500 (-2%; 7,2 млн рублей), Tank 300 (-1,9%; 4,71 млн рублей) и Lada Vesta (-1,5%; 1,89 млн рублей).

В целом по стране средняя стоимость нового автомобиля китайской марки достигла 3,62 миллиона рублей, а отечественного — 1,56 миллиона рублей, что на 4% и 9% выше, чем в прошлом году.