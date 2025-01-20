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Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи

20 января 2025 13:31
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Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи

В Самаре 20 января 2025 года  на состоявшемся заседании совета Городской общественной палаты обсудили  работу муниципального транспорта.

По данным департамента транспорта, с 1 ноября по 15 декабря 2024 года поступило 5173 обращения от пассажиров. При этом 12% жалоб касались ритмичности работы транспорта.

Звучали предложения по усовершенствованию его работы. Например, о продлении работы общественного транспорта до полуночи. Пока до этого времени в городе работает метрополитен, пишет СитиТраффик.

Кроме того, обсудили синхронизацию развития маршрутной сети со строительством новых жилых массивов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теги: Городской транспорт

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