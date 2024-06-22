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Самарцы просят продлить маршрут автобуса №11 до поселка НФС

22 июня 2024 12:20
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Самарцы просят продлить маршрут автобуса №11 до поселка НФС

Если их пожелания будут удовлетворены, на автобусе можно будет добраться из центра города к «Дому со слонами».

Жители Пятой просеки и поселка НФС пожаловались на транспортные проблемы в социальных сетях региональных чиновников. Как сообщает «КП-Самара», добраться до других частей города из этих районов можно лишь на двух автобусах: №35 и №89. По мнению жителей, этого недостаточно.

В качестве решения проблемы они предлагают продлить маршрут автобуса №11 до поселка НФС. Помимо собственного удобства, они приводят еще один аргумент – это повысит транспортную доступность одной из ярких достопримечательностей Самары, «Дома со слонами», как называют дачу купца Константина Головкина.

В настоящее время автобус №11 следует от Губернского рынка до Октябрьской набережной.

В департаменте транспорта Самары пообещали рассмотреть предложение граждан, пишет Обоз.инфо.

Теги: Городской транспорт

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