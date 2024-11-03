Самарцев предупреждают о временном ограничении движения

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением международного патриотического проекта «Парад Памяти», посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в связи с проведением выставки трофейного вооружения и военной техники на территории городского округа Самара до 23:59 14 ноября 2024 года ограничен въезд транспорта на площадь имени В.В. Куйбышева – со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской (данное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области).

Кроме того, ограничат движение транспорта (за исключением вышеуказанного) по следующим участкам улично-дорожной сети Самары:

- с 08:00 до 22:00 4 и 7 ноября 2024 года – по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Самарской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской, по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской и от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской;

- с 14:00 до 20:00 6 ноября 2024 года – по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.

Помимо этого, на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области), а именно:

- до 23:59 14 ноября 2024 года – на площади имени В.В. Куйбышева – со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской;

- с 18:00 3 ноября 2024 года до 23:00 4 ноября 2024 года – по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской, по улице Молодогвардейской от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской;

- с 06:00 3 ноября 2024 года до 23:59 14 ноября 2024 года – по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

- с 18:00 6 ноября до 22:00 7 ноября 2024 года – по улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской, по улице Молодогвардейской от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской.

С 08:00 до 22:00 4 ноября и 7 ноября 2024 года, а также с 14:00 до 20:00 6 ноября 2024 года движение городского пассажирского транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 34, 80 и 226 – будет организовано по скорректированным трассам следования.

Просим горожан заблаговременно планировать свои поездки.

Обращаем внимание на то, что в периметре площади имени В.В. Куйбышева будут действовать усиленные меры безопасности.

С перечнем всего, что запрещено к проносу (провозу) в охраняемые зоны во время проведения Парада Памяти, посвященного военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года, и военно-исторической реконструкции в рамках мероприятий Международного патриотического проекта «Парад памяти», а также с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно подробно ознакомиться в приложениях.