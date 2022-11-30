Самарцам помогут ориентироваться в метро

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В Яндекс Картах жители Самары могут узнать, в какой вагон садиться, чтобы оказаться ближе к нужному выходу по прибытии на станцию.

Информация доступна в деталях маршрута на общественном транспорте. Достаточно построить его, нажать на один из предложенных вариантов проезда на метро — и откроются подробности. Если маршрут с пересадкой, Карты ещё и обозначат вагон, который подъедет к ней ближе.

Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов и строить оптимальные маршруты, не требующие лишних действий. Это особенно важно в часы пик, когда станции переполнены людьми.

Строить маршруты с учётом выходов и вагонов можно в веб-версии или мобильном приложении Яндекс Карт — на iOS и Android, а также в десктопном варианте. Опция доступна во всех городах России, где есть метро: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта, посмотреть расписание и в режиме реального времени отследить, где едет нужный автобус, троллейбус или трамвай. Также Карты прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения. Каждый месяц сервисом пользуется 85 миллионов человек.