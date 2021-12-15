Самарское метро планируют провести через реку Самара

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В Самаре завершились общественные обсуждения по проекту поправок в Генплан города. В скором времени жителям представят заключение.

В документе обозначены планы по развитию города, в том числе транспортной инфраструктуры. Например, строительство третьей линии метро. Судя по представленной схеме, линию протянут примерно от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом

Станции сделают в районе пересечения Московского шоссе, проспекта Карла Маркса и Гагарина, а также на Партизанской — в районе пересечения с улицей Аэродромной. Еще одну разместят в поселке Толевом.

На участке подземки, которая будет проходить вдоль Южного шоссе, построят две станции. Одна из них будет располагаться за торговым центром «Амбар».

Последней станцией метро на линии станет та, которую разместят в районе пересечения Пугачевского тракта с Долотным переулком.

— Проект внесения изменений в Генеральный план подготовили, чтобы уточнить положения документа и привести его в соответствие с действующими требованиями в области градостроительного законодательства. Если его примут, то Генплан будет содержать положение о территориальном планировании с расчетами, карту функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного значения (социальных, транспортных), границ населенных пунктов Самары, охранных зон, лесов, — рассказал глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Также чиновник объяснил, каковы перспективы строительства объектов, обозначенных на картах:

— Обозначение этих объектов в Генплане позволит ускорить работу над ними после их включения в государственные и муниципальные программы и при наличии финансирования.

Вероятно, горожане смогут получить от чиновников пояснения о сроках воплощения идеи строительства третьей линии метро в жизнь. Пока же нужно доделать первую. И на это регион даже получит деньги — правда, в кредит. От проекта строительства станции «Самарская» пришлось отказаться. Сделают только «Театральную». Есть планы по второй ветке метро, пишет 63.ру.