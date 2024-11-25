С января 2025 года готовится выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов

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Региональные власти готовят революцию в сфере общественного транспорта. Такое заявление сделал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

— С января 2025 года готовим выход на улицы Самары новых низкопольных автобусов, — заявил первый вице-губернатор в своем телеграм-канале. — Мы объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов по принципиально новым правилам. Главное — не просто закупать автобусы, а требовать от перевозчиков нормального качества в транспортном обслуживании. Требовать строго и до мелочей. Как это давно работает во многих мегаполисах страны.

Но на этом изменения в транспортной сфере Самары не закончатся. Вот список того, что, по словам Михаила Смирнова, должны будут получить жители города:

почти 300 современных автобусов на 22 самых востребованных маршрутах;

полный отказ от маршруток в пользу автобусов средней и большой вместимости;

безналичная оплата проезда;

все автобусы не старше 2023 года выпуска, низкопольные, без ступенек на входе;

тариф на новых маршрутах будет тот же, что и на остальных.

— Для контроля качества услуг создадим специальную онлайн-платформу, где жители смогут сообщать о проблемах в работе транспорта. За нарушение расписания, ПДД или неудовлетворительное состояние автобусов перевозчиков будут штрафовать. Знаю о жалобах от «участников рынка», не привыкших к здравой и жесткой позиции заказчика. Тем не менее интерес к конкурсам высокий. Значит, всё делаем правильно. В дальнейшем те же самые меры будут приниматься и на оставшихся маршрутах в Самаре и других городах области. Займемся и восстановлением межмуниципальных маршрутов, — добавил Михаил Смирнов.

До конца года Самара должна будет получить больше 150 новых автобусов. Первую партию в город доставили в начале сентября, пишет 63.RU.

Также в скором времени для Самары закупят и новые трамваи. На эти цели планируют выделить больше 8 миллиардов рублей.