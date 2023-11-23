С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы

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С 1 декабря 2023 года самарские водители будут получать новые штрафы. За что могут наказать, сообщили в ГИБДД 63 региона.

«С 1 декабря за езду на летней резине сотрудники Госавтоинспеции могут выписать штраф», - сообщили в региональном ведомстве.

О штрафах за «непереобутое» авто в ГИБДД напомнили в связи с изменением погодных условий в Самарской области. Сменить летнюю резину на зимнюю крайне необходимо, поскольку уже со дня на день выпадет снег, на дорогах образуется гололедица.

«Если вы еще не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать. Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите аварийные ситуации и нарушения», - добавили сотрудники Госавтоинспекции 63 региона, пишет ГТРК Самара.

Дали они и ряд рекомендаций автомобилистам. Чтобы не сомневаться в машине зимой, заранее следует:

проверить тормоза и аккумулятор автомобиля;

залить в бачок для омывающей жидкости незамерзайку;

сменить дворники на зимние с защитной резинкой.

«Главное, что нужно сделать — поменять свою манеру вождения, без резких маневров на дороге и превышения скорости, даже на сезонной резине», - отметили госавтоинспекторы.