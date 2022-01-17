Россияне с ограничениями по здоровью смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО

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Россияне с ограничениями по здоровью с этого года смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО, сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Он отметил, что для людей с инвалидностью особенно важно, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям.

Мишустин пояснил, что речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО.

Раньше этим занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения соцзащиты.

Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг, сказал глава кабмина, передает Радио Маяк.