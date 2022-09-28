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Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

28 сентября 2022 11:10
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Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября

Что означает эксперимент с цифровыми правами с 1 октября и можно ли водителям не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал агентству "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин.

По словам эксперта, электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом он подчеркнул, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента. До принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.

Безделин добавил, что в данный момент разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, тоже в виде QR-кода, пишет РИА Новости.

 

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