После открытия движения через путепровод в районе Ново-Садовой движение транспорта организуется по новой схеме

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После открытия рабочего движения через вышеуказанный путепровод движение транспорта, включая общественный, организуется по новой схеме.

Так, по направлению «из города» общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с улицы Ново-Садовой на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии.

Для остального транспорта, чтобы повернуть на улицу Советской Армии, также следует съехать на дублер.

А по направлению «в город» временно, до окончания строительных работ на четной стороне дублера улицы Ново-Садовой, автобусы маршрутов №№ 21м, 50, 261 проследуют по новому путепроводу. Например, автобусы маршрута № 21м доедут до улицы Потапова, где будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по дублеру улицы Ново-Садовой, а далее – направо, на улицу Советской Армии (по своему маршруту). Движение автобусов № 61 организовано по существующей временной схеме.

Также обращаем внимание пассажиров на то, что на пересечении улиц Ново-Садовой и Солнечной – перед пешеходным переходом – предусмотрена временная остановка общественного транспорта.

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии автобусной остановки не будет, при этом ближайшая остановка организуется у гостиницы «Ренессанс».

По окончании строительно-монтажных работ и благоустройства четной стороны дублера улицы Ново-Садовой, а также улицы XXII Партсъезда (на участке между дублерами улицы Ново-Садовой) движение «в город» автобусов №№ 21м, 50, 261 будет осуществляться по дублерам. А именно автобусы будут следовать сначала по дублеру улицы Ново-Садовой, затем сворачивать под эстакаду, двигаясь мимо ТЦ «Апельсин», и выезжать на второй дублер улицы Ново-Садовой (направление «в город»). После этого через улицу Советской Армии, совершив «левый» поворот, общественный транспорт доедет до остановки «ДК «Современник» (у магазина «Турист») и проследует по своим обычным маршрутам.

На пути следования будет предусмотрена остановка возле дома № 184а по улице Ново-Садовой (в районе улицы Солнечной), а также в районе ТЦ «Апельсин».

Автобусы маршрута № 35 проследуют по улице Советской Армии по привычному маршруту в обе стороны.

Остальной транспорт, следующий по направлениям «из города» и «в город», будет двигаться по эстакаде.

Фото: администрация Самары