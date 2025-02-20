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По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в Самарскую область поступили первые трамваи «Львёнок»

20 февраля 2025 22:58
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Утром 21 февраля на линию – от Постникова Оврага до Костромского переулка – выйдут 4 «Львёнка».

В Самаре четыре новых односекционных трамвая модели 71-911ЕМ «Львёнок» выйдут на маршрут под номером 13. В четверг, 20 февраля, вагоны региону передал Трансмашхолдинг в рамках заключенного по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева соглашения о сотрудничестве. Оно было подписано летом прошлого года на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024».

Отметим, вопрос обновления парка общественного транспорта является одним из приоритетных для губернатора Вячеслава Федорищева и Правительства Самарской области. «Когда летом прошлого года жители перед нами поставили очень непростую проблему обновления парка, стало понятно, что ремонтом не обойдёшься, а нужно закупать. Причем закупать много новых единиц техники. Как вы знаете, это достаточно востребованная техника: очередь на их приобретение составляла 2-3 года, чтобы в принципе попасть в список. Но Трансмашхолдинг является стратегическим партнёром Самарской области: много закупает продукции для изготовления этих вагонов здесь, в Самаре. Поэтому пришли к пониманию, компания нас поддержала, и мы закупили всего 74 единицы», – подчеркнул глава региона.

Руководитель области добавил, что новые трамваи будут поставлены в течение двух лет. Из 74-х, три трёхсекционных трамвая «Витязь М» уже работают на 22 маршруте. Утром 21 февраля на линию – от Постникова Оврага до Костромского переулка – выйдут 4 «Львёнка».

В этом году в Самару поступит еще 36 односекционных вагонов, остальные – в следующем. «Это, по сути, обновление 1/4 нашего парка. Это существенно, – считает Вячеслав Федорищев. – Это и скорость увеличивает, и возможности наши для планирования следующих закупок. Наша задача – обновить парк на 100%. Потребность у нас в сумме составляет 250-270 единиц. Поэтому здесь, если компания продолжит производить самые лучшие машины с самой лучшей ценой относительно качества, мы, конечно же, продолжим это сотрудничество».

По словам губернатора, в ближайшие годы запланирована реализация комплексной программы, которая предусматривает ремонт рельсошпальных решеток, путей, создание и реконструкцию тяговых подстанций. Такой комплекс мер позволит увеличить скорость движения одного из самых востребованных видов транспорта. «Если правильно проведём мероприятия, а они дорогостоящие, мы точно сможем это сделать, увеличим скорость в два раза. А это позволит нам трафик разгружать и этому виду транспорта придать особое значение, новые маршруты открывать. Мы сейчас видим много замечаний от жителей о том, что маршрутов не хватает. Увеличение скорости и доступности трамвая позволит и другие виды транспорта подтянуть», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона оценил новые трамваи, пообщался с кондукторами и водителями. Они не на словах, а уже на деле оценили все преимущества новых трамваев.

«Трамваи очень современные, эргономичные, много электроники, большинство кнопок управления сенсорные. Думаю, что пассажирам они очень понравится. Это плавная езда, комфорт, климат-контроль, который поддерживает оптимальную температуру зимой и летом», – рассказал водитель городского трамвайного депо Дмитрий Данченко.

«Львёнок» рассчитан на 161 пассажира. В вагоне одна из дверей оборудована откидной аппарелью для маломобильных граждан. В салоне трамвая имеются USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств, современный медиакомплекс.

Вместе с тем, на период гарантийного срока в областном центре организован Центр технического сопровождения, где специалисты компании «ПК Транспортные системы» помогут работникам депо максимально быстро адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживанию новых современных трамваев, а при возникновении гарантийного случая – смогут оперативно провести ремонт трамвайных вагонов.

Продолжится закупка и других видов общественного транспорта. Например, для Тольятти в этом году запланировано приобретение 48 автобусов и 7 троллейбусов. А в Самаре уже с 1 января курсируют 300 новых автобусов. «Мы не останавливаемся, закупаем ещё и троллейбусы, и автобусы. И стратегическое партнёрство, которое у нас есть, означает, что мы точно сможем при наших дополнительных финансовых возможностях, а они у нас появляются, это всё точно реализовать», – подчеркнул губернатор.

Участие Самарской области в различных федеральных программах по развитию транспортной системы позволяет системно решать накопленные годами вопросы в сфере общественного транспорта. С 2025 года регион принимает активное участие в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», реализуемом по решению Президента РФ Владимира Путина, в рамках которого для обновления подвижного состава региона ожидается масштабная поддержка из федерального центра.

«Наша компания развивает все компетенции в области городского, пригородного и межрегионального транспорта. Мы готовы обеспечить поставку техники, в которой нуждается регион, и сделать это вовремя, – отметил генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. – Наша компания способна предложить полностью импортозамещенную продукцию. Это не только трамваи, которые вы сегодня видите, но также вагоны метро, электробусы, троллейбусы – то есть все виды транспорта, которые администрация, горожане и жители области будут воспринимать позитивно, мы будем обеспечивать».

Производство трамвайных вагонов осуществляет компания «ПК Транспортные системы» – стратегический партнёр АО «ТМХ» в сфере производства городского электрического транспорта при поддержке АО «СберЛизинг».

«Мы реализуем проекты совместно с Правительством региона, которые отвечают запросам и потребностям жителей Самарской области. Все эти инициативы направлены, в первую очередь, на повышение комфорта горожан и улучшение качества предоставляемых услуг. Один из таких проектов совместно с компанией СберЛизинг – обновление парка электротранспорта, которое значительно улучшает качество пассажирских перевозок и способствует комплексному развитию всей транспортной системы региона», – поделилась управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» активно работает над укреплением сотрудничества между регионами и предприятиями страны, что позволяет вносить значительный вклад в развитие отечественной промышленности.

Так, в настоящее время взаимовыгодное сотрудничество сложилось между Правительством региона и АО «ТМХ». Благодаря высокому промышленному потенциалу, Самарская область выступает важным поставщиком разных материалов и комплектующих для предприятий страны, включая бизнес-сектор. В частности, АО «ТМХ» закупает в Самарской области краску для кузовов, подшипники буксовые и для сцепных устройств, необходимые для производства городского рельсового транспорта.

Такое взаимодействие способствует укреплению и развитию промышленного потенциала региона, выстраиванию партнёрских отношений между ключевыми предприятиями отрасли.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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