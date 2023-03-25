На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию

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Пассажирская навигация на Волге официально открылась в пятницу в 15.00. Произошло это как-то даже слишком буднично, без присущей некогда волжским морякам торжественности. В рейс, согласно опубликованному заранее расписанию, отправился первый теплоход «ОМ» по маршруту Самара-Рождествено, пишет ГТРК Самара.

Открыть навигацию уже в марте позволило быстрое освобождение акватории от льда. Тем не менее, в зависимости от гидрологической ситуации возможны изменения в расписании.

Предполагается, что между двумя населенными пунктами на «омиках» ежедневно будет осуществляться шесть круговых рейсов. Подписчики паблика Речфлот-63 отметили, новшество - в навигацию-2023 по четным часам теплоходы отправляются из Рождествено, а из Самары – по нечетным.

Также стало известно, что уже 27 марта планируется к открытию и грузовая навигация по маршруту Октябрьский спуск-Рождествено. Отправиться на машине за Волгу можно будет в 8.00 и 15.00. Рейсы обратно – в 6.00 и 13.00.

Всего из самарского порта в летний сезон осуществляются рейсы по 7 направлениям, включая скоростную линию с Тольятти. Однако полное расписание на навигацию-2023 еще не опубликовано.