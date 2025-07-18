Из Самары в Кисловодск с 24 июля начнет ездить новый двухэтажный поезд

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Из Самары в Кисловодск начнет ездить новый двухэтажный поезд. Его запуск анонсировали в Куйбышевской железной дороге. Поезд будет ездить с 24 июля по 19 сентября один раз в четыре дня.

— В его составе – вагоны купе и СВ с кондиционерами и биотуалетами, вагон-ресторан, — прокомментировала пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

На этом поезде пассажиры смогут добраться до известных курортов – Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод. Также в это направление, по-прежнему, можно доехать на транзитных поездах из Новокузнецка и Тынды, пишет Самара-КП.