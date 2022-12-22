Электробус вновь запустят по маршруту №108 в Самаре

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МП «ТТУ» Самары приобретет электробус и две станции для его зарядки. На эти цели предприятие намерено потратить до 48,9 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что это будет низкопольный электробус модели Е420. Он рассчитан на эксплуатацию при температуре от -20 до +45 градусов. Количество мест для сидения — 27, общая пассажировместимость — не менее 80 человек. Электробус способен пройти на одном заряде не менее 20 км.

Новый транспорт будет работать на маршруте № 108 «Губернский рынок — Южный город». Он востребован у самарцев. В день по нему в среднем перевозят 516 человек. Поставить электробус в Самару должно будет ООО «АВТОритет», пишет Самара-КП.