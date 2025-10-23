Я нашел ошибку
Главные новости:
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
В Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
Маршрут автобуса №5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД

23 октября 2025 23:23
105
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД

Министерство транспорта Самарской области отчиталось о работе камер фото- и видеофиксации на областных трассах. Доклад был заслушан 23 октября 2025 года на заседании комитета по законодательству Самарской губернской думы.

Как говорится в докладе, имеющемся в распоряжении "СитиТрафика", до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД. В начале года из этого количества работало 664 камеры. 

В докладе отмечено, что, по состоянию на 5 октября 2025 года 1419 камер функционируют в штатном режиме, передают данные в Госавтоинспекцию Самарской области, а 381 камера пока находится в работе у подрядчика: 174 камеры монтируют, еще 207 - в стадии проектирования их установки.

Минтранс заключил контракт на использование 30 передвижных комплексов, дислокация которых периодически пересматривается. Это было сделано для  оперативного реагирования на изменение ситуации с аварийностью на территории региона.

К 1 декабря 2025 года в регионе планируется установить еще не менее 335 камер.

Всего на эти цели в 2025 году в бюджете региона было предусмотрено 2,4 млрд рублей, из которых 2,1 млрд – на обеспечение оплаты по передачи услуг как со стационарных, так и с передвижных комплексов.

Согласно предоставленным управлением Госавтоинспекции Самарской области сведениям, поступления от взыскания административных штрафов по линии Госавтоинспекции в целом по итогам 8 месяцев 2025 года составили 1, 69 млрд рублей, из них от работы системы автоматизированной фиксации – 1, 41 млрд рублей, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
115
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
165
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
172
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
432
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
215
Весь список