105

Министерство транспорта Самарской области отчиталось о работе камер фото- и видеофиксации на областных трассах. Доклад был заслушан 23 октября 2025 года на заседании комитета по законодательству Самарской губернской думы.

Как говорится в докладе, имеющемся в распоряжении "СитиТрафика", до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД. В начале года из этого количества работало 664 камеры.

В докладе отмечено, что, по состоянию на 5 октября 2025 года 1419 камер функционируют в штатном режиме, передают данные в Госавтоинспекцию Самарской области, а 381 камера пока находится в работе у подрядчика: 174 камеры монтируют, еще 207 - в стадии проектирования их установки.

Минтранс заключил контракт на использование 30 передвижных комплексов, дислокация которых периодически пересматривается. Это было сделано для оперативного реагирования на изменение ситуации с аварийностью на территории региона.

К 1 декабря 2025 года в регионе планируется установить еще не менее 335 камер.

Всего на эти цели в 2025 году в бюджете региона было предусмотрено 2,4 млрд рублей, из которых 2,1 млрд – на обеспечение оплаты по передачи услуг как со стационарных, так и с передвижных комплексов.

Согласно предоставленным управлением Госавтоинспекции Самарской области сведениям, поступления от взыскания административных штрафов по линии Госавтоинспекции в целом по итогам 8 месяцев 2025 года составили 1, 69 млрд рублей, из них от работы системы автоматизированной фиксации – 1, 41 млрд рублей, пишет СитиТраффик.