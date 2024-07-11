Вячеслав Федорищев назвал сроки открытия Климовского моста через Волгу

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Строительство нового моста через Волгу в Самарской области практически завершено. Сроки его открытия во время прямой линии озвучил врио губернатора Вячеслав Федорищев, пишет Волга Ньюс.

"Это капитальный объект. Такой стройки - большой, очень важной - за последние десятилетия еще не было. Это маршрут в Западный Китай, и со временем эта трасса будет соединена с другими, поэтому здесь не может быть ошибки. Надо отдать должное, те строители, которые занимались этим объектом, усилили свою работу кратно. Я лично возглавляю штаб, который обеспечивает ежедневный контроль за реализацией этого объекта. Докладываю, что работа практически завершена и в самом ближайшем будущем (это несколько недель) мы можем ожидать открытия этого объекта", - сказал глава региона.

По его словам, запуск движения - это первый шаг.

"Дальше необходимо работать над инфраструктурой - это заправочная станция, обеспечение бесперебойной связи. Ко мне поступило много обращений по съездам, которые необходимы, чтобы разгрузить некоторые магистрали, чтобы они работали вкупе с этой дорогой. Так что тут предстоит еще большая работа", - отметил Вячеслав Федорищев.

Мост через Волгу входит в состав трассы "Обход Тольятти". Ее по концессионному соглашению строит компания "Обход Тольятти". Проезд по дороге будет платным - тарифы уже утверждены.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области