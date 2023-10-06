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В Волгаре на финальный этап выходит строительство первой в микрорайоне поликлиники на 700 посещений

6 октября 2023 21:36
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На сегодняшний день завершено благоустройство территории будущей поликлиники, в здании заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования.

В микрорайоне Волгарь на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева на финальный этап выходит возведение поликлиники общей площадью 13 тыс. кв. метров. Подразделение рассчитано на 700 посещений в смену.

Строительство поликлиники ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Ход работ на объекте в Куйбышевском районе оценили участники выездного совещания, которое провёл врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

На сегодняшний день завершено благоустройство территории будущей поликлиники, в здании заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования.

"Надо усиливаться дополнительно рабочими, чтобы завершить строительство в запланированные сроки. К тому же от погоды мы сейчас не зависим, все работы проводятся внутри помещений", - подчеркнул Александр Фетисов, обращаясь к представителям областного Минстроя и подрядной организации.

Возведение медицинского объекта ведётся в тесном взаимодействии с Минздравом региона и руководством больницы.

"Мы постоянно взаимодействуем с представителями подрядной организации, выезжаем на объект, оказываем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

В новом подразделении разместится женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.

​Здесь же будет располагаться областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы №10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Для удобства людей с ограниченными возможностями предусмотрена  безбарьерная среда.

Строительные работы и монтаж медицинского оборудования планируется завершить в ближайшее время, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

 

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