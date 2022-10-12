В Самаре устанавливают защитное ограждение вокруг опор эстакады на ул. Ново-Садовой

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В Самаре продолжаются работы на эстакаде, которую строят на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Недавно вокруг опор путепровода появились защитные ограждения – их установили буквально на днях. Информацию «КП-Самара» сообщили местные жители.

– Пока забором обнесена только часть опор, расположенных со стороны ТЦ «Апельсин», – поделились самарцы.

Отметим, что к октябрю 2022 года рабочие завершили внушительную часть строительных работ. Асфальт появился как на эстакаде, так и под ней. Завершено устройство деформационных швов, нанесена дорожная разметка.

В рамках контракта полностью завершить возведение строители должны в течение трех лет, до конца 2023 года. Однако уже к концу этого года по эстакаде планируется запустить пробное движение, пишет Самара-КП.