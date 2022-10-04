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В Самаре хотят надстроить дополнительные этажи над хрущевками на улице Гагарина. Такой проект комплексной реновации застроенной пятиэтажками 60-х территории обсуждается в городе уже не первый год. На прошлой неделе главный идеолог проекта, профессор Московского архитектурного института Максим Полещук обсудил концепцию с федеральным и региональным минстроем, пишет Самара-КП.

- На прошлой неделе вы обсуждали с минстроем России и минстроем Самарской области концепцию комплексной реконструкции по улице Гагарина в Самаре. Что это такое?

- Жители нас не совсем точно понимают - когда рассказываешь о каком-то проекте, они думают, что уже завтра все начнет строиться. Несмотря на то, что проект рассматривается и разрабатывается, пока не принято никаких решений. Решения будут приниматься областными властями только в случае поддержки жителями улицы Гагарина этого проекта. Сейчас мы общаемся с жителями, обсуждаем все плюсы, которые они получат.

- В чем же смысл проекта?

- Около 30% территории города Самары застроено пятиэтажками 50-х годов, а по всей стране таких домов в разы больше. За 70 лет застройка потеряла свое качество, и стоит вопрос о ее реконструкции. Со средствами есть проблемы, поэтому реконструкция будет вестись без отселения жителей. В результате этой комплексной реконструкции мы получаем среду 21-го века, комфортную, современную и эстетически интересную.

- Мы говорим о «Самарской реновации». Это можно так назвать?

- Да, очень хорошее название. Звучит красиво, и дело в том, что, если мы запустим этот проект, это будет первый в стране проект комплексной реконструкции пятиэтажной застройки, и на базе этого проекта будет разработана методика для реконструкции такой застройки в других городах. «Реновация по-самарски» может стать образцом других реноваций по всей стране.

- Как надстраивать этажи без отселения жильцов?

- Когда надстраивается один этаж и четыре этажа - это совершенно разные истории. Во время надстройки проводятся мероприятия по защите подъездов посредством облегченных панелей или металлических каркасов. Организация строительных работ в таких условиях полностью сертифицирована, она безопасна для жителей. Конечно, небольшой шум будет, но такие неудобства не критичны. Вот когда надстраивается четыре этажа и строится наружный каркас, жителям придется потерпеть несколько месяцев, потому что перед окнами будет выстраиваться новый каркас на расстоянии двух метров от фасада, будут расширяться перекрытия. У каждого окна работы будут вестись от двух-трех недель. Хочу отметить, что реконструкция пятиэтажек позволяет построить новые квартиры на 30% дешевле, чем в процессе новой стройки.

- А зачем это жителям? Что они получат?

- Хочу сказать, что я сам раньше жил на улице Гагарина. Для чего это нужно? При реконструкции и надстройке четырех этажей у владельцев квартир увеличивается площадь на 10-12 квадратных метров, соответственно, квартира будет больше и стоить она будет дороже. В домах, где будет надстраиваться один этаж и не будет увеличена площадь квартир, будет проведен капитальный ремонт, будет заменена сеть и построен лифт. Будет проведено утепление, соответственно, квартплата станет меньше. Также жители получат современные дворы с достойным благоустройством и озеленением.