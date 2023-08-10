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Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована

10 августа 2023 17:37
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Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована

В областной столице продолжается возведение нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием. Специалисты уже пробурили 280 железобетонных свай на глубину до 18 метров. После этих работ подрядчик приступит к устройству фундаментной плиты под самим зданием.

 «В настоящее время выполняются работы, которые позволят безопасно вести строительство и эксплуатировать уже существующее здание музея и ракету-носитель «Союз». Сейчас завершается устройство шпунтового ограждения из буросекущихся свай и ведется выборка грунта для устройства фундаментов. Поскольку музей находится на искусственной насыпи, специальная подпорная стена укрепит грунт», - рассказал руководитель управления капитального строительства Департамента градостроительства городского округа Самара Юрий Дидковский.

Площадь планетария составит 5 728 кв.м. По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звёздный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет функционировать конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек.

Отметим, что создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары. Будет способствовать популяризации естественнонаучных знаний и новейших открытий для будущих поколений. На его площадке возможно проведение самого широкого спектра мероприятий космической тематики.

«Это еще одно знаковое место, которое подтверждает, что мы не просто город-курорт, а космическая столица. Считаю, планетарий станет определенным стимулом для стремления молодежи к знаниям. Здесь будут кружки, связанные с астрономией, мероприятия, посвященные космосу. Дети увидят что-то новое и захотят развиваться. Мне кажется, это самое главное», - отметила коренная жительница Самары Наталья Толстова.

«Я очень рада, что у нас откроется планетарий. Своих детей и внуков я всегда водила в планетарий в Москве. Теперь смогу это делать и в Самаре. Этот объект имеет очень большое значение для развития молодого поколения, для расширения познаний в области космической отрасли. Ребята смогут посещать планетарий, а также сам музей «Самара Космическая», - пояснила жительница города Людмила Гущина.

Завершить строительство знакового для города и региона объекта планируют к концу 2024 года.

 

 

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