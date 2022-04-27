Стало известно когда начнется строительство новой набережной за пивзаводом

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Пятая очередь набережной - эта та часть, которая всегда была скрыта от взора горожан. Территорию можно увидеть с воды - она тянется от управления и казарм Росгвардии (бывшая паровая мельница) до бассейна ЦСКА ВВС. Здесь также расположены живописные исторические здания пивзавода и ГРЭС. А строительство должно соединить между собой старую и новую набережные.

В конкурсе на создание концепции участвовали 30 проектов, в том числе, архитекторов Москвы и Санкт-Петербурга. Профессиональное жюри отдало первое место конкурса самарским авторам. «Концепция у нас называется «5 открытий». То есть, мы рассмотрели набережную не как отдельный элемент, а как территорию, которая связана с той территорией, которая уже существует здесь», - рассказал автор победившей работы Олег Казаков. Его проект также признан призёром премии «Народное голосование».

ГТРК «Самара» поинтересовалась о сроках начала возведения объекта у мэрии, и вот какой ответ мы получили: «В Департамент от Управления главного архитектора Самары поступил для рассмотрения и дальнейшей работы проект технического задания на проектирование объекта «Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улиц Вилоновской и II очереди набережной». В проект технического задания включена для реализации концепция проекта-победителя. Департаментом 14.03.2022 заключены муниципальные контракты с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг:

- по согласованию проекта задания на проектирование и инженерные изыскания;

- по подтверждению расчёта начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ».

Разъясняем: как только в мэрии получат одобрение от Госэкспертизы на техническое задание, то закажут проект. Ориентировочная дата - август 2022 года.

По информации представителей администрации города, срок выполнения проектных работ составит 15 месяцев. Соответственно, приступить к возведению объекта строители могут в 2024 году, пишет ГТРК Самара.