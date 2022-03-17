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В Ставропольском районе более 15 тысяч жителей старше 60 лет прошли вакцинацию от COVID-19

17 марта 2022 14:06
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Глава района уверен, что положительная динамика по уровню заболеваемости коронавирусом связана прежде всего с вакцинацией и ревакцинацией. 

В настоящее время население из групп риска, в том числе старшее поколение, проходит повторную вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить себя и своих близких от опасной инфекции. Всего в Самарской области повторную вакцинацию прошли более 374 тысяч человек. 

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в целом по России и в Самарской области, новая коронавирусная инфекция по-прежнему представляет опасность для жителей. Укрепить иммунитет и защитить организм от тяжелого течения этого заболевания поможет вакцинация, а также повторная вакцинация, которая проводится через полгода после первичной или после перенесенного заболевания.

 «В Ставропольском районе Самарской области от новой коронавирусной инфекции привито более 50 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего числа жителей, повторную вакцинацию прошли почти 25 тысяч человек, а среди населения старше 60 лет, которые находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания, вакцинировано 90 процентов от плана, это более 15 тысяч человек», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Ставропольской центральной районной больницы, врач-терапевт Оксана Балобина.

Ольга Калинкина не первый раз посетила круглосуточный пункт вакцинации, который организован на базе Ставропольской ЦРБ. Она прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции в августе прошлого года, а сейчас решила укрепить иммунитет. «Многие в моей семье болели коронавирусом, и хотя в стационаре не лежали, обошлось, но решили привиться, — рассказала Ольга Ивановна. — А у меня подошло время ревакцинации, пришла снова в эту же больницу, сделала прививку. Считаю, что очень важно защитить себя от тяжелой болезни. Вот я хоть и болела ковидом зимой, но, думаю, что если бы была без прививки, то в итоге все прошло бы сложнее. Нам, людям пожилым, надо особенно беречься. А здесь доступны все вакцины, врач предлагает и советует, какой лучше привиться, я им доверяю и всем рекомендую привиться».

Глава муниципального района Ставропольский Самарской области Владимир Медведев уверен, что положительная динамика по уровню заболеваемости коронавирусом связана прежде всего с вакцинацией и ревакцинацией. 

«Наряду с другими муниципальными образованиями Самарской области мы показываем наименьшие темпы прироста заболеваемости вследствие активной вакцинации населения, в которую первоначально жители Ставропольского района активно включились, — отметил Владимир Михайлович. — Для этого были созданы все условия. У нас открыт круглосуточный прививочный кабинет в районной больнице, который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, также на территорию сельских поселений выезжают мобильные комплексы, чтобы привить сельских жителей недалеко от дома, организованы медицинские мобильные бригады, которые работают адресно и активно проводят вакцинацию и ревакцинацию населения. Хочу призвать всех жителей Ставропольского района и других территорий посетить прививочный кабинет. Крайне важно защитить себя от заражения и тяжелого течения заболевания. Как показала жизнь, вакцина — это единственный инструмент, который защищает жизнь и здоровье жителей». 

Пройти вакцинацию можно в любом из 200 работающих в регионе прививочных пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

 

Фото:   оперштаб СО

 

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