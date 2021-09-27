В Самарской области в сентябре 2021 года эвакуировали вертолетом 3 пациентов с COVID-19

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С начала 2021 года самарская служба санавиации эвакуировала в больницы региона уже больше 100 пациентов. Так, в сентябре специальный вертолет доставил в медучреждения девять человек.

Из них троих пациентов с двусторонним поражением лёгких на фоне заражения коронавирусом транспортировали на неинвазивной вентиляции лёгких. Еще два человека нуждались в помощи врачей с диагнозом разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Служба санавиации работает в Самарской области с августа 2020 года. Вертолет оснащен оборудованием для оказания экстренной помощи и способен за один раз перевезти сразу несколько пациентов из отдаленных районов. В том числе служба работает для оказания помощи пострадавшим в ДТП, пишет Самру.ру.