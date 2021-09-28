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В Самарской области развернут еще 710 коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом

28 сентября 2021 13:25
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В Самарской области развернут еще 710 коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом

В Самарской области в ближайшие дни развернут еще 710 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на эту болезнь. Таким образом, уже до конца недели в регионе будет 6222 специализированные койки такого профиля.

На прошлой неделе в учреждениях здравоохранения области ввели 731 новую ковид-койку, пишет Самру.ру.

Как рассказали в пресс-службе региональных властей, в настоящее время на лечении в стационарах Самарской области находятся больше 5,4 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением на него, причем почти 52% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. В настоящее время среднесуточный расход медицинского кислорода превышает уровень потребления, который фиксировался в ноябре-декабре 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в губернии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 14%, сообщила пресс-служба в понедельник 27 сентября.

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