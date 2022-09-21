В Самаре оперная певица Анна Костенко прошла уже третью вакцинацию от COVID-19

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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививки сделали более 1 миллиона 761 тысячи жителей региона, свыше 661 тысячи человек прошли вакцинацию повторно.



Медработники напоминают, регулярная вакцинопрофилактика необходима для поддержания коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям. Среди тех, кто в очередной раз сделал выбор в пользу иммунизации — солистка Самарского академического театра оперы и балета Анна Костенко.



«Это уже третья моя вакцинация. Сегодня привилась и от гриппа, и от COVID-19 — рассказала Анна. — Болезни отразились бы и на общем состоянии организма, и, конечно на голосе. Поэтому важная составляющая нашей работы заключается в том, чтобы быть всегда здоровым. Также моя работа также связана с гастролями, общением с большими группами людей, поэтому я стараюсь придерживаться элементарных мер безопасности: чаще мыть руки, на репетициях соблюдать социальную дистанцию. Но риск заразиться сейчас высок для каждого, и, если есть шанс защитить себя, свою семью, странно им не воспользоваться. В моей семье прививаются регулярно. Мы не болели коронавирусом: ни я, ни муж, ни ребенок».



Заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик отметила, с начала работы в январе 2021 года пункт вакцинации посетило около 15 тысяч человек. Осенью особенно важно защититься и от новой коронавирусной инфекции, и от гриппа. Вакцинация — простой, безопасный и эффективный способ минимизировать риски тяжелого течения инфекций.



«Призываю всех своевременно укрепить иммунитет, — отметила Наталья Александровна. — Одновременно можно сделать две прививки: в один день привиться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, как это сделала Анна. Вакцинация позволит перенести инфекции в легкой форме, проходя амбулаторное лечение под наблюдением лечащего врача, избежать развития тяжелых осложнений».



В регионе работают более 200 прививочных кабинетов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в ТЦ. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.