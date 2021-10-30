В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции

1002

В Самаре появилась новая мера борьбы с распространением коронавируса. Власти начали проводить ежедневный мониторинг, соблюдают ли самоизоляцию амбулаторные больные с подтвержденным COVID-19. Такие пациенты не должны покидать свои квартиры до получения результатов о выздоровлении.

Работу ведут по районам. Информацию об амбулаторных пациентах присылают из медучреждений в администрации, а оттуда — к управляющим микрорайонами.

Контроль за соблюдением самоизоляции осуществляют с помощью обзвона или обхода по домам. В домовом обходе могут участвовать полицейские.

При этом во время проверок исключены личные контакты — с COVID-инфицированными общаются по домофону. На связь с пациентами выходят не реже двух раз в день.

— Если амбулаторный больной не дома и не выходит на связь, мы совершаем повторный мониторинг, проверяем корректность сведений о месте его проживания, опрашиваем соседей, и в случае подтверждения нарушения направляем данные в полицию, — рассказала управляющая микрорайоном «Центральный-3» Куйбышевского района Марина Максимова.

Несоблюдение самоизоляции расценивают как административное правонарушение. Наказание — штраф от 15 000 до 40 000 рублей, пишет 63.ру.