Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 557 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ему было 89 лет.
Не стало советского и российского диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова 
Переписчиков легко узнать  – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.
ГУ МВД  Самарской области напоминает о проведении на территории региона Всероссийской переписи населения
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции

30 октября 2021 13:51
1002
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции

В Самаре появилась новая мера борьбы с распространением коронавируса. Власти начали проводить ежедневный мониторинг, соблюдают ли самоизоляцию амбулаторные больные с подтвержденным COVID-19. Такие пациенты не должны покидать свои квартиры до получения результатов о выздоровлении.

Работу ведут по районам. Информацию об амбулаторных пациентах присылают из медучреждений в администрации, а оттуда — к управляющим микрорайонами.

Контроль за соблюдением самоизоляции осуществляют с помощью обзвона или обхода по домам. В домовом обходе могут участвовать полицейские.

При этом во время проверок исключены личные контакты — с COVID-инфицированными общаются по домофону. На связь с пациентами выходят не реже двух раз в день.

— Если амбулаторный больной не дома и не выходит на связь, мы совершаем повторный мониторинг, проверяем корректность сведений о месте его проживания, опрашиваем соседей, и в случае подтверждения нарушения направляем данные в полицию, — рассказала управляющая микрорайоном «Центральный-3» Куйбышевского района Марина Максимова.

Несоблюдение самоизоляции расценивают как административное правонарушение. Наказание — штраф от 15 000 до 40 000 рублей, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 октября 2021  13:24
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
191
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021  14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
821
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
29 октября 2021  13:57
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
664
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
29 октября 2021  13:40
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
606
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
1135
Весь список