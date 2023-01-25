В России упало число госпитализаций с ковидом

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Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 899, что на 7,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, обнародованные в среду.

Снижение количества госпитализаций с диагнозом COVID-19 отмечено в 40 субъектах РФ, увеличение — в 36 регионах. В 9 субъектах ситуация осталась без изменений, сообщили в оперштабе.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировали 6442 случая заболевания коронавирусном, сообщили в оперштабе.

Скончались 44 человека с подтвержденным коронавирусом. Накануне сообщалось о 42 умерших.

Выздоровели 5542 пациента, проходивших курс лечения от коронавирусной инфекции. Это на 1,4% больше, чем 24 декабря.

Всего в РФ за время пандемии COVID-19 заразились 21 910 020 человек, 394 821 умер, 21 321 174 выздоровели, пишет Смотрим.