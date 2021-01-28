В Октябрьском районе Самары выявлено порядка 300 нарушений в работе предпринимателей

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Ежедневный мониторинг касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров.



Помимо ранее установленных санитарно-эпидемиологических мер, с 16 декабря 2020 года в торгово-развлекательных и офисных центрах Самары начали действовать новые правила работы для зон фуд-кортов. Обслуживание клиентов проводится только на местах, с использованием электронного меню.



Также до 31 января текущего года продлены ограничительные меры, касающиеся пребывания несовершеннолетних детей и подростков в торгово-развлекательных центрах и торговых помещениях города без сопровождения родителей или других законных представителей.



В Октябрьском районе за период действия ограничительных мер выявлено около 300 нарушений в работе предпринимателей.



Если в процессе проверки выявляются нарушения в работе предпринимателей, составляются акты, которые впоследствии направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для составления протоколов об административном правонарушении. Так, в Октябрьском районе 22 материала по повторным нарушениям направлены в Роспотребнадзор.



Аналогичные меры касаются и несовершеннолетних посетителей без сопровождения взрослых – сотрудники полиции вправе привлечь родителей или опекунов подростков к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП. Если несовершеннолетнему уже исполнилось 16 лет, то ответственность несет он сам. На сегодняшний день в Октябрьском районе выявлено 30 несовершеннолетних нарушителей.



В одном из крупнейших торговых центров, расположенном на улице Ново-Садовой, ведется ежедневный контроль как за работой клининговой службы, так и за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предпринимателями. Служба охраны торгового центра регулярно контролирует поток посетителей – несовершеннолетних просят покинуть фуд-корт и торговые отделы. Доступ на киносеансы подросткам без сопровождения взрослых также ограничен, сообщает оперштаб.