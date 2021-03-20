Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 20 марта в регионе подтверждено 211 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 69 в г. Самара

- 50 в г. Тольятти

- 8 в г. Отрадный

- 8 в г. Сызрань

- 7 в г.Новокуйбышевск

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Кинель

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе



189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53531 случай коронавируса.



Скончались 1016 человек (нарастающим итогом)

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 64,83.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,13.