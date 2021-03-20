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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

20 марта 2021 13:40
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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 20 марта в регионе подтверждено 211 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 69 в г. Самара
- 50 в г. Тольятти
- 8 в г. Отрадный
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г.Новокуйбышевск
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Кинель
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе

189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53531 случай коронавируса.

Скончались 1016 человек (нарастающим итогом)
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 64,83.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,13.

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