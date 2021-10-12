Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 октября в регионе подтверждено 726 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 277 в г. Самара
- 157 в г. Тольятти
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Отрадный
- 21 в г. Кинель
- 19 в г. Сызрань
- 15 в Нефтегорском районе
- 13 в Сергиевском районе
- 12 в Ставропольском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Волжском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 8 в Кинельском районе
- 9 в Приволжском районе
- 9 в Кошкинском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 7 в Исаклинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Шенталинском районе
697 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 4157 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 62, 80 лет, женщины 64, 81 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 63, 68, 68, 69, 72, 78, 84, 84 лет, мужчины 51, 59, 62, 68 лет;
женщины 68, 81 года, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 76 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;
женщина 75 лет, страдавшая заболеванием печени;
мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 130,19, по стране - 149,55.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.
Фото: оперштаб СО