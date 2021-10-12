Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 октября в регионе подтверждено 726 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 277 в г. Самара

- 157 в г. Тольятти

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Отрадный

- 21 в г. Кинель

- 19 в г. Сызрань

- 15 в Нефтегорском районе

- 13 в Сергиевском районе

- 12 в Ставропольском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Волжском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 8 в Кинельском районе

- 9 в Приволжском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 7 в Исаклинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Шенталинском районе

697 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 4157 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 62, 80 лет, женщины 64, 81 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 63, 68, 68, 69, 72, 78, 84, 84 лет, мужчины 51, 59, 62, 68 лет;

женщины 68, 81 года, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 76 лет, мужчина 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;

женщина 75 лет, страдавшая заболеванием печени;

мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 130,19, по стране - 149,55.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.

Фото: оперштаб СО