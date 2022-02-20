Эпидемиологическая обстановка в Самарской области позволила вернуть школьников за парты

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Школьники Самарской области возвращаются к очному режиму обучения с понедельника, 21 февраля. Такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Однако ситуация с малышами до года продолжает вызывать опасения.

Напомним, из-за очередной волны коронавируса часть школьников с 7 февраля занимались дистанционно. Это коснулось 5, 6, 7, 8 и 10 классы, а у первоклашек в тот день стартовали дополнительные недельные каникулы. Кроме того, был введен запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей.



Благодаря принятым мерам заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди школьников сохраняет тенденцию к снижению. Это позволяет начать очное обучение с понедельника, 21 февраля.



Однако ситуация с заболеваемостью детей до года продолжает вызывать опасение. Во время совещания с главными врачами медицинских учреждений региона губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул:

"К сожалению, мы фиксируем рост заболеваемости в категории "дети до года". И здесь первичное звено, детские поликлиники определяющую роль играют в том, чтобы поставить заслон распространения инфекции".

Главный врач-педиатр Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Гаршина отметила, что младенцы до года - самая уязвимая категория, так как имеют незрелую иммунную систему.



Формирование иммунитета у детей - процесс длительный и складывается из нескольких критических периодов. Чаще всего выделяют пять основных: до 28 дней жизни, до 4-6 месяцев, до 2 лет, до 4-6 лет, до 12-15 лет.



Доктор добавила, что в 94 % случаев дети раннего возраста заражаются в семье. Пока нет вакцины против COVID-19 для детей, нужно создать эффект кокона за счет вакцинации взрослых членов семьи и подростков в возрасте 12-17 лет, чтобы обезопасить малышей от вируса.



Также рекомендуется соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, режимные моменты и правила личной гигиены. Для детей наиболее актуально проведение общеукрепляющих мероприятий: важно упорядочить режим дня, обеспечить достаточную продолжительность сна, полноценное сбалансированное питание.

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