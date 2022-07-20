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За две недели 32 тысячи россиян уже оформили Карту болельщика, еще 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фотографии.

С нового сезона 2022/2023 для посещения матчей Российской Премьер-Лиги необходима Карта болельщика, которую быстро и просто оформить портале «Госуслуги». Первый матч на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет уже 31 июля. Самарские «Крылья Советов» примут столичное «Торпедо».



В Самарской области процесс оформления Карты болельщика сделали максимально удобным. Подтвердить свою личность можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ губернии. Уточняйте график работы Центров на официальном сайте.



Порядок получения Карты болельщика: gosuslugi.ru/fancard

Фото: скриншот видео