Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями Советов» перед первым матчем

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19 июля на «Солидарность Самара Арене» «Крылья Советов» встретятся с тольяттинским «Акроном». В преддверии этого важного для региона (да и для всей футбольной России) спортивного события губернатор встретился с самарским клубом.

Федорищев отметил, что новая команда сформирована на базе традиций и принципов, пишет 63.ру.

«Преемственность колоссальная. Ребята, которые играли в прошлых сезонах, не дадут команде уйти вправо-влево», — выразил уверенность глава региона.

Упомянул губернатор Самарской области и о проблемах клуба.

«Знайте: мы — в одном корабле, в одной лодке будем с вами идти, начиная с послезавтрашнего дня, когда будет первая игра. Мы пройдем до конца, и никакие внешние воздействия на нас не будут влиять никак. Будут вопросы, будут припоминать: „У команды нет финансирования“. Ребята, таких вопросов нет. Я вам гарантирую, как губернатор, как учредитель клуба, что таких вопросов нет. Команда полностью финансово обеспечена на сезон. Об этом не беспокойтесь», — уверил Федорищев «Крылья Советов».

Также глава региона порассуждал о том, когда команда «сыграется».

«Конечно, состав новый. Но я уверен, что на последних тренировках и на ближайшие несколько туров, пять−шесть, неважно, сколько, у вас получится собраться, сыграться и стать той самой командой, которую ждут наши болельщики», — отметил Федорищев.

Рассказал губернатор Самарской области и о том, как относится к команде.

«Будут говорить, что решения, которые мы принимали в прошлом году, в том числе обозначая проблемы, которые стоят перед нашим клубом, а также в целом перед российским футболом, они как-то влияют на отношение к команде. По-честному — болельщикам на это плевать. Влияет на отношение к команде игра, болельщики команду любят, болельщики в команду верят, так было, есть и будет. И я уверен, что каждый, кто приходит на стадион, каждый, кто болеет искренне, будет всегда с командой, но от нас с вами, от вас в первую очередь зависит, как в этом сезоне мы покажем болельщикам, какую игру. Я очень надеюсь, что эти вот ближайшие несколько месяцев сплачивания, слаживания пройдут очень конструктивно. Я хочу поприветствовать всех, кто переехал в Самару в этом сезоне. Самара красивая, Самара очень добрая, здесь очень хорошие люди, очень добрые живут, трудятся. И все любят футбол и любят „Крылья“», — сказал губернатор.

На встрече присутствовал и новый главный тренер команды — Магомед Адиев

Федорищев отметил, что не хочет утомлять команду своими словами и пообещал «не ходить часто в раздевалку».

«Просто знайте, что я лично, вся команда правительства и все, кто сейчас занимается „Крыльями“ на 100 процентов поддерживают команду, верят в команду. Никакие информационные поводы наших оппонентов не дадут нам сбиться с пути. Все зависит от нас. Поэтому вам хорошие игры, хорошие тренировки. И самое главное, помните, что болельщики в Самаре самые искренние, самые добрые, самые правильные, они верят в команду, верят в вас с такой поддержкой многотысячной. Точно все получится. Спасибо вам большое, я рассчитываю, что послезавтра вы покажете самый лучший футбол. Спасибо вам, ребята, я всегда на связи», — напутствовал спортсменов губернатор Самарской области.

В своем Telegram-канале Федорищев обратился и к фанатам:

«Уверен, будет интересная игра и бескомпромиссная борьба. Приходите на стадион!» — написал глава региона.

Обещание фанатам «Крыльев» дал главный тренер команды Магомед Адиев. А бывший наставник команды Игорь Осинькин представил свой прогноз на игру «Крыльев Советов» в новом сезоне.