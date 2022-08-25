Всероссийская спартакиада: Екатерина Круглова из Самарской области стала победительницей соревнования по велоспорту

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Всероссийская спартакиада сильнейших: в Москве прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «ВМХ - фристайл - парк».



Представительница Самарской области Екатерина Круглова стала победительницей женского турнира, набрав 68,33 очка. Серебро у петербурженки Анастасии Теребовой (55,56). Бронза досталась Алине Грамашовой из Московской области, в лучшей попытке она набрала ровно 55 баллов.



Напомним, спартакиада проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр, в ней принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Всероссийская спартакиада - это первое спортивное мероприятие подобного масштаба.

Фото: минспорта СО