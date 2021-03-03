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Ведущим спортсменам СО выдают новую брендированную экипировку

3 марта 2021 21:06
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В этом году форму получат 400 человек, входящих в сборные команды Самарской области и России.

«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» (ЦСП) начал выдачу новой экипировки сильнейшим спортсменам региона. В этом году форму получат 400 человек, входящих в сборные команды Самарской области и России.

Вручение брендированной экипировки «СпортКоманда63» проводится ЦСП с  2017 года. За это время  выдано более 1200 комплектов. В их состав входят кроссовки, спортивная форма, тренировочные костюмы, зимняя и летняя одежда, рюкзаки.  В экипировке губернские спортсмены тренируются, выступают на соревнованиях, носят ее в повседневной жизни.

В 2021 году был обновлен дизайн и логотип экипировки.

Евгений Петров, руководитель отдела по связям с общественностью и пропаганды спорта ЦСП:

 — Ребята, которые уже ходят в новой форме, высказались о ней положительно. Их многочисленные  отзывы и фотографии в социальных сетях как бальзам на душу. Не перестаю благодарить наших спортсменов — своими спортивными достижениями они прославляют не только самарский регион, но и спортивный бренд «СпортКоманда63», выступая и тренируюсь в единой спортивной форме.

Мы поставили для себя  цель начать сотрудничество с представителями региональных спортивных клубов и организаций, детских и любительских команд. У нас много идей, мы знаем, что им предложить. Увеличение количества заказов и объемов позволит нам  не только снизить стоимость производимой продукции, расширить список наименований экипировки, но и наладить выпуск эксклюзивных моделей. И мечтаем о своем интернет-магазине, в котором каждый желающий смог бы купить понравившуюся вещь, так как спрос очень велик.

ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» создано в 2016 году.  Основная задача учреждения — обеспечение спортивной подготовки  сборных команд Самарской области по Олимпийским, Сурдлимпийским и Паралимпийским видам спорта, их командирование на официальные соревнования, а также дополнительная персональная поддержка ведущих спортсменов региона. Ежегодно формируется список сильнейших спортсменов региона, с которыми ЦСП заключает трудовые контракты и  выплачивает им заработную плату.

Дополнительно в Самарской области спортсмены — члены сборных команд России получают ежемесячную стипендию Губернатора Самарской области, а также поощрения за спортивные результаты, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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