Ведущим спортсменам СО выдают новую брендированную экипировку

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«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» (ЦСП) начал выдачу новой экипировки сильнейшим спортсменам региона. В этом году форму получат 400 человек, входящих в сборные команды Самарской области и России.

Вручение брендированной экипировки «СпортКоманда63» проводится ЦСП с 2017 года. За это время выдано более 1200 комплектов. В их состав входят кроссовки, спортивная форма, тренировочные костюмы, зимняя и летняя одежда, рюкзаки. В экипировке губернские спортсмены тренируются, выступают на соревнованиях, носят ее в повседневной жизни.

В 2021 году был обновлен дизайн и логотип экипировки.

Евгений Петров, руководитель отдела по связям с общественностью и пропаганды спорта ЦСП:

— Ребята, которые уже ходят в новой форме, высказались о ней положительно. Их многочисленные отзывы и фотографии в социальных сетях как бальзам на душу. Не перестаю благодарить наших спортсменов — своими спортивными достижениями они прославляют не только самарский регион, но и спортивный бренд «СпортКоманда63», выступая и тренируюсь в единой спортивной форме.

Мы поставили для себя цель начать сотрудничество с представителями региональных спортивных клубов и организаций, детских и любительских команд. У нас много идей, мы знаем, что им предложить. Увеличение количества заказов и объемов позволит нам не только снизить стоимость производимой продукции, расширить список наименований экипировки, но и наладить выпуск эксклюзивных моделей. И мечтаем о своем интернет-магазине, в котором каждый желающий смог бы купить понравившуюся вещь, так как спрос очень велик.

ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» создано в 2016 году. Основная задача учреждения — обеспечение спортивной подготовки сборных команд Самарской области по Олимпийским, Сурдлимпийским и Паралимпийским видам спорта, их командирование на официальные соревнования, а также дополнительная персональная поддержка ведущих спортсменов региона. Ежегодно формируется список сильнейших спортсменов региона, с которыми ЦСП заключает трудовые контракты и выплачивает им заработную плату.

Дополнительно в Самарской области спортсмены — члены сборных команд России получают ежемесячную стипендию Губернатора Самарской области, а также поощрения за спортивные результаты, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО