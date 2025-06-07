84

В Тольятти завершился XXIII всероссийский детский фестиваль гандбола с участием 189 команд из 55 городов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Около 2500 юных гандболистов посетили Самарскую область, чтобы сыграть в спортивном турнире и познакомиться с историей и культурой региона.

На церемонии открытия с участниками фестиваля пообщались министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава Тольятти Илья Сухих, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России Игорь Степанов, генеральный директор «Тольяттикаучука» и президент Самарской областной федерации гандбола Юрий Морозов.

За пять игровых дней на десяти площадках четырех спортивных объектов Тольятти состоялось почти 800 матчей: команды юношей и девушек в четырех возрастных категориях сыграли групповые турниры, а затем провели серию плей-офф для окончательного распределения мест.

Победителями фестиваля стали юноши и девушки из тольяттинской СШОР №10 «Олимп», СШОР №8 Ростова-на-Дону, минской СДЮСШОР по гандболу им.Мироновича, СШОР по игровым видам спорта города Чехов Московской области и из Ставрополя.

Фото: МБУДО СШОР №10 "Олимп"