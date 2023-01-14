В Тольятти стартовала XXV Гонка чемпионов

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Лучшие автоспортсмены России снова собрались в Тольятти. В Самарской области стартовала юбилейная XXV Гонка чемпионов.

Вместе со спортсменами Тольятти встретил и зрителей-любителей скорости. За несколько десятков лет в автомобильной столице России сформировалась многотысячная "армия" поклонников этого зрелищного действа.



Праздник спорта начался с автограф-сессии, которая прошла в одном из самых крупных торговых центров города накануне юбилейной Гонки чемпионов.



Напомним, что Гонка Чемпионов традиционно проходит в селе Сосновка, пишет Сова.