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В Тольятти стартовала XXV Гонка чемпионов

14 января 2023 13:21
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Тольятти стартовала XXV Гонка чемпионов

Лучшие автоспортсмены России снова собрались в Тольятти. В Самарской области стартовала юбилейная XXV Гонка чемпионов. 

Вместе со спортсменами Тольятти встретил и зрителей-любителей скорости. За несколько десятков лет в автомобильной столице России сформировалась многотысячная "армия" поклонников этого зрелищного действа. 
 
Праздник спорта начался с автограф-сессии, которая прошла в одном из самых крупных торговых центров города накануне юбилейной Гонки чемпионов. 
 
Напомним, что Гонка Чемпионов традиционно проходит в селе Сосновка, пишет Сова.

 

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