В Сызрани прошло первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

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В Сызрани прошло первенство Приволжского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.



Соревнования были посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне и 55-летию самбо в Сызрани. В состязаниях приняли участие 471 спортсмен из 14 регионов Поволжья. В результате трехдневной борьбы спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей:



Трофимов Данила (50 кг) - золото;

Моисеева Мария (59 кг) - золото;

Зарайская Любовь (65 кг) - серебро;

Хайруллов Ильдар (54 кг) - серебро;

Талапанова Валерия (40 кг - серебро);

Мадьянова Анна (51 кг) - бронза.

Фото: минспорта СО