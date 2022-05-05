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Спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей.
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В Сызрани прошло первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

5 мая 2022 22:59
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Спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей.

В Сызрани прошло первенство Приволжского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.

Соревнования были посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне и 55-летию самбо в Сызрани. В состязаниях приняли участие 471 спортсмен из 14 регионов Поволжья. В результате трехдневной борьбы спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей:

Трофимов Данила (50 кг) - золото;
Моисеева Мария (59 кг) - золото;
Зарайская Любовь (65 кг) - серебро;
 Хайруллов Ильдар (54 кг) - серебро;
Талапанова Валерия (40 кг - серебро);
Мадьянова Анна (51 кг) - бронза.

 

Фото:   минспорта СО

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