В Сызрани прошло первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

В Сызрани прошло первенство Приволжского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.
Соревнования были посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне и 55-летию самбо в Сызрани. В состязаниях приняли участие 471 спортсмен из 14 регионов Поволжья. В результате трехдневной борьбы спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей:
Трофимов Данила (50 кг) - золото;
Моисеева Мария (59 кг) - золото;
Зарайская Любовь (65 кг) - серебро;
Хайруллов Ильдар (54 кг) - серебро;
Талапанова Валерия (40 кг - серебро);
Мадьянова Анна (51 кг) - бронза.
Фото: минспорта СО