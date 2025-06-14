В Самарской области состоялся Чемпионат по служебному биатлону

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В Самарской области, по инициативе региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», состоялся Чемпионат по служебному биатлону среди местных коллективов физической культуры, правоохранительных органов, а также органов безопасности.

В турнире приняли участие 40 спортсменов – представители 12 коллективов физической культуры.

В программу соревнований входил кросс на 3 км. и стрельба из табельного оружия по двум мишеням по 5 выстрелов в каждую.

По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место заняла команда - ГУ МВД России по Самарской области;

2 место– МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»;

3 место– УФСИН России по Самарской области.

Организаторы спортивного мероприятия поздравили участников с окончанием Чемпионата и наградили победителей и призёров кубками, медалями и дипломами.