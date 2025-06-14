В Самарской области состоялся Чемпионат по служебному биатлону

В Самарской области, по инициативе региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», состоялся Чемпионат по служебному биатлону среди местных коллективов физической культуры, правоохранительных органов, а также органов безопасности.
В турнире приняли участие 40 спортсменов – представители 12 коллективов физической культуры.
В программу соревнований входил кросс на 3 км. и стрельба из табельного оружия по двум мишеням по 5 выстрелов в каждую.
По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место заняла команда - ГУ МВД России по Самарской области;
2 место– МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»;
3 место– УФСИН России по Самарской области.
Организаторы спортивного мероприятия поздравили участников с окончанием Чемпионата и наградили победителей и призёров кубками, медалями и дипломами.