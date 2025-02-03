В Самарской области состоялись массовые соревнования по конькобежному спорту

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1 февраля в Самаре состоялось физкультурное мероприятие «Лед надежды нашей» - открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Преодолеть 30 метров могли как начинающие любители спорта, делающие первые шаги на коньках, так и спортсмены-конькобежцы.

Все участники смогли получить физическую нагрузку, удовольствие от борьбы с соперником и памятные сувениры.

Мероприятие было организовано Федерацией конькобежного спорта Самарской области при поддержке Организационного центра спортивных мероприятий минспорта и Департамента физической культуры и спорта администрации Самары.

Фото Евгений Шаров