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В Самаре прошел финал Кубка России по керлингу среди мужчин

9 декабря 2022 12:58
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В Самаре прошел финал Кубка России по керлингу среди мужчин

Соревнования подобного масштаба впервые прошли в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». За трофей боролись 16 сильнейших команд Российской Федерации.

Победителем турнира стала сборная Московской области. Им был вручен переходящий Кубок, на котором появятся фамилии и имена чемпионов. Серебряные медали выиграла иркутская команда «Комсомолл-1». Бронза - у представителей Краснодарского края.

«Кубок России - это очень знаковое событие, как для нас, так и для самого региона. Самара прекрасно себя зарекомендовала для проведения в будущем не только всероссийских, но и международных соревнований. Поэтому надеюсь, что мы сюда еще вернемся и керлинг здесь будет развиваться очень бурно», - подчеркнула вице-президент федерации керлинга России Екатерина Галкина.

Уже в субботу, 10 декабря, на самарском льду в борьбу за Кубок вступят женщины. Состав команд-участниц, расписание турнира и ссылки на прямые трансляции на официальном сайте Федерации керлинга России: curling.ru.

«Благодаря особому вниманию губернатора нашего региона Дмитрия Игоревича Азарова, его отношению к спорту, мы получили право проведения одного из самых главных стартов года. Впереди нас ждет еще пять соревновательных дней. Уверена, что они будут не менее интересные», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, сообщает Минспорта.

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