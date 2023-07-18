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В регионах страны проходят Всероссийские этапы футбольного турнира «Кожаный мяч»

Всероссийский этап «Кожаного мяча» пройдет с июля по октябрь. В нем примут участие команды, занявшие первые места на региональном уровне. Традиционно финалы пройдут в г. Салават, г. Ессентуки, г. Волжский (Волгорадская область), д. Большой Суходол (Нижегородская область).



«Кожаный мяч» - один из самым массовых футбольных турниров в России и каждый год привлекает все большее количество участников.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и направлены на привлечение молодого поколения к занятиям физической культурой и спортом.



Участие в турнире принимают как мальчики, так и девочки, которые выступают в отдельных возрастных группах:

- младшая (2012-2013 годы рождения);

- средняя (2010-2011 годы рождения);

- старшая (2008-2009 годы рождения).



В Самарской области в рамках регионального этапа в соревнованиях приняли участие более 500 юных футболистов. Состязания среди команд мальчиков делились на городскую и сельскую лиги.