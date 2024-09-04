В Октябрьске прошел Паралимпийский урок

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Мероприятие знакомило участников с адаптивным спортом и правилами здорового образа жизни. Урок посетили лица с ОВЗ из Октябрьска и Сызрани.



Глава Октябрьска Александра Гожая провела церемонию вручения благодарственных писем, почетных знаков, а также знаков отличия ГТО участникам с ОВЗ, которые успешно выполнили нормативы.



Ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по плаванию и следж-хоккею Юрий Лобанов поделился своим опытом, вдохновив участников заниматься спортом.



Спортсмены и сотрудники ГБУ СО "ЦАФКАС" провели разминку и занятия. Член сборной России и Самарской области по спорту лиц с ПОДА Дмитрий Чубаров организовал мастер-класс по настольному теннису, а член сборной России и Самарской области по керлингу на колясках Алена Лебедева объяснила правила игры в боччу.