В губернии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» 

167

Фестиваль среди всех категорий населения Самарской области проводился на территории муниципальных образований региона.

В рамках фестиваля состоялись два мероприятия:

- соревнования среди участников в возрасте 18–59 лет (VI-IX ступень комплекса ГТО);

- соревнования среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.



В соревнованиях среди участников в возрасте 18–59 лет приняли участие 20 команд из 18 муниципальных районов и городских округов Самарской области. В рамках турнира определялось командное первенство в зимней комплексной эстафете ГТО и в соревнованиях по перетягиванию каната.



Итоги эстафеты ГТО:

команда №1 г.о. Самара;

команда г.о. Новокуйбышевск;

команда м.р. Кинельский.



Итоги соревнований по перетягиванию каната:

команда м.р. Кошкинский;

команда м.р. Безенчукский;

команда м.р. Нефтегорский.



Соревнования среди обучающихся образовательных организаций прошли на территории самих организаций. На первом, массовом этапе проводились физкультурно-массовые мероприятия комплекса ГТО, в которых приняли участие 5449 школьников. На втором, региональном этапе в заочной форме прошли соревнования между класс-командами, составленными из школьников 16-18 лет, из 11 территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области. В региональном этапе приняли участие 104 человека.



Итоги регионального этапа:

команда Северо-Западного управления (ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский);

команда Центрального управления (ГБОУ СОШ с. Ягодное);

команда Поволжского управления (ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город").

фото: минспорт СО