В губернии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» 

Фестиваль среди всех категорий населения Самарской области проводился на территории муниципальных образований региона.
В рамках фестиваля состоялись два мероприятия:
- соревнования среди участников в возрасте 18–59 лет (VI-IX ступень комплекса ГТО);
- соревнования среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
В соревнованиях среди участников в возрасте 18–59 лет приняли участие 20 команд из 18 муниципальных районов и городских округов Самарской области. В рамках турнира определялось командное первенство в зимней комплексной эстафете ГТО и в соревнованиях по перетягиванию каната.
Итоги эстафеты ГТО:
команда №1 г.о. Самара;
команда г.о. Новокуйбышевск;
команда м.р. Кинельский.
Итоги соревнований по перетягиванию каната:
команда м.р. Кошкинский;
команда м.р. Безенчукский;
команда м.р. Нефтегорский.
Соревнования среди обучающихся образовательных организаций прошли на территории самих организаций. На первом, массовом этапе проводились физкультурно-массовые мероприятия комплекса ГТО, в которых приняли участие 5449 школьников. На втором, региональном этапе в заочной форме прошли соревнования между класс-командами, составленными из школьников 16-18 лет, из 11 территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области. В региональном этапе приняли участие 104 человека.
Итоги регионального этапа:
команда Северо-Западного управления (ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский);
команда Центрального управления (ГБОУ СОШ с. Ягодное);
команда Поволжского управления (ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город").
фото: минспорт СО