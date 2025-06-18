В 2025 году в Самарской области будет построено около 100 новых спортивных сооружений.

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На лето приходится основной этап строительства, так как часть площадок откроется к началу следующего учебного года. Другая – к старту XIII международного форума «Россия – спортивная держава» в Самарской области, который пройдет осенью 2025 года в Самаре и Тольятти.

В этом году в приоритете – уличные спортивные площадки и быстровозводимые модульные физкультурные комплексы. И те, и другие доступны для всех категорий населения, обладают большой проходимостью и помогут жителям региона заниматься физкультурой и спортом. Площадки будут разными – с искусственной травой и хоккейными бортами, с резиновым покрытием и кольцом для игры в стритбол, с турниками и тренажерами для воркаута или для подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО. Какая именно площадка нужна, каждый муниципалитет решал самостоятельно, принимая во внимание мнение и запросы жителей.